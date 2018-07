Johan Voskamp over Adrie Poldervaart: 'Hij is bezeten van het spelletje'

Oud-speler van Excelsior en Sparta Rotterdam Johan Voskamp is gestopt met profvoetbal. De spits gaat volgend seizoen bij Westlandia spelen, zijn oude amateurclub. Zondag was Voskamp te gast in de Radio Rijnmond Sport-uitzending.

Met presentator Dennis Kranenburg kijkt hij terug op zijn carrière, gaat hij in op de aanstelling van Adrie Poldervaart bij Excelsior én zijn toekomstplannen.

Voskamp had Poldervaart bij Excelsior nog als fysiotherapeut, nu is hij de eindverantwoordelijke. "Ik ken hem niet anders dan dat hij in de medische ruimte over voetbal praatte. Dan was hij de koffiebekertjes en het plakband aan het verplaatsen als opstelling en hij was altijd aan het discussiëren met Mario Meijer over voetbal en met spelers. Echt idolaat en gek van het spelletje. En een fijn en warm mens."

Luister hierboven heel het gesprek over Poldervaart en over Voskamp's carrière terug.