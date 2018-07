Verkrachte vrouw belde zwaargewond aan bij buren

"Ik hoor de voordeurbel en ik had gelijk een heel naar gevoel." De buren van de zaterdagochtend in Rotterdam-Kralingen verkrachte vrouw lagen te slapen toen rond 05:30 uur werd aangebeld.

Door de spion zag de buurvrouw een heel aangeslagen meisje, in shock geraakt. De vrouw bloedde hevig. "Ze is lief, een hele nette buurvrouw", vertelt de buurvrouw aan RTV Rijnmond. Ze sliepen aan de achterkant van het huis en hebben niets van het misdrijf gehoord.

Het slachtoffer is zelf in het portiek de trap op naar boven gekomen, "al vraag ik me af hoe ze dat op dat moment heeft gedaan", zegt de aangedane buurvrouw. Toen het slachtoffer voor haar eigen deur werd verkracht, was het al licht. Volgens de buren die haar zaterdagochtend hielpen, heeft de dader ook geprobeerd haar te wurgen met een fietsketting .

Ze raakte zo ernstig gewond dat ze naar de intensive care is gebracht en is geopereerd. De vrouw is volgens de politie nog niet aanspreekbaar.