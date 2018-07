Dylan Groenewegen rijdt Ronde van Oostvoorne: 'Zijn we erg blij mee'

De ronde van Oostvoorne komt er weer aan. Op 9 augustus rijden onder andere Dylan Groenewegen, Antwan Tolhoek en Timo Roosen in Oostvoorne.

"We houden het voorlopig op deze toprenners", zegt organisator Bob Braber tegenover RTV Rijnmond. "We geven ook wat jongere renners de gelegenheid om in Oostvoorne te rijden zoals Michael Vingerling en Jordi Talen."

De ronde van Oostvoorne bestaat ook uit een ploegentijdrit voor bedrijven en een dameswedstrijd. De eerste wedstrijd begint om 13.00 uur en de profs stoppen rond kwart voor tien.