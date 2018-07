'Brievenbus Pythagorasweg moet blijven!'

"Nee het is niet leuk, "zegt de 96-jarige bewoonster mevrouw Fasen over het verdwijnen van de brievenbus

De brievenbus aan de Pythagorasweg in Rotterdam Lombardijen moet blijven, vinden bewoners van de nabijgelegen serviceflat Zonnetrap aan de Molenvliet. De 200 flatbewoners zijn voor het versturen van hun post aangewezen op de brievenbus. Leefbaar Rotterdam heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over het plan om die weg te halen.

Door het verdwijnen van de brievenbus aan de Pythagorasweg moeten de bewoners, die veelal boven de 80 en 90 jaar zijn, veel verder lopen om hun post op de bus te doen.

"Nee het is niet leuk", zegt de 96-jarige mevrouw Fasen over het verdwijnen van de brievenbus. "Mijn man heeft 40 jaar bij de post gewerkt, daar is hij ooit als postbesteller begonnen en later expediteur."

"Ik stuur nog wel ansichtkaartjes, of iets voor een verjaardag voor nichten, neven en mijn kinderen. Jammer dat de brievenbus verdwijnt, maar het kan niet anders geloof ik."

Minder brievenbussen

Steeds meer brievenbussen in Nederland worden weggehaald, omdat er minder post wordt verstuurd. Vanaf volgende maand gaat PostNL het aantal brievenbussen in Nederland drastisch verminderen. In Rotterdam verdwijnen 139 van de 478 brievenbussen.

Welke brievenbussen per 4 augustus verdwijnen, is door PostNL vastgesteld in overleg met ouderenbonden. Ook wordt er rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft.

Verjaardagskaartjes

Lia de Bot, voorzitter van de bewonerscommissie van serviceflat Zonnetrap, ziet de ontwikkelingen met lede ogen aan. "Veel bewoners zijn boven de 80 en 90 jaar. Dat zijn mensen die nog verjaardagskaartjes schrijven, die zitten niet op Whatsapp of Facebook."

De huidige brievenbus aan de Pythagorasweg is volgens haart ideaal voor bewoners die iets willen posten. "Nu kunnen ze nog makkelijk vanuit de achteringang hun post kwijt. Ze hoeven zelfs niet over te steken. Na 4 augustus moeten ze helemaal naar het einde van de Spinozaweg of naar de Catullesweg. Dan moeten ze zelfs een trambaan oversteken, wat lastig is door de ongelijke bestrating."

Leefbaar Rotterdam

Leefbaar Rotterdam heeft vragen gesteld aan het Rotterdamse college over de brievenbus aan de Pythagorasweg. Leefbaar-raadslid Michel van Elck wil dat het stadsbestuur zich in gaat zetten voor het behoud van de bus.

"Het verdwijnen van de bus vind ik triest en jammer. Ik vind het goed dat PostNL met belangenorganisaties heeft overlegd over welke brievenbussen weg mogen, maar deze is er denk ik doorheen geglipt. Ik hoop dat PostNL deze brievenbus netjes laat staan", zegt Van Elck.

Een woordvoerder van PostNL laat weten dat de lijst van te verdwijnen brievenbussen in uitzonderlijke gevallen nog kan worden aangepast. Of de brievenbus aan de Pythagorasweg hierdoor kan worden gered is nog niet duidelijk.