Ook bij Botlekbrug gezonken zeilboot geborgen

De bergers die zaterdagmiddag zijn begonnen de twee gezonken boten bij de Botlekbrug te bergen, hebben zondag ook de tweede boot boven water gekregen. Een van de twee boten was een sleepboot vol brandstof, daarom wilden bergers die zaterdag als eerste uit de Oude Maas optakelen.

Zondag is ook de zeilboot die door de sleepboot werd getrokken geborgen. Er is weinig meer van de boot over. Zaterdag werd de sleper al geborgen om de stookolie in de bunkers te houden.