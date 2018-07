Hoofdpijn en duizelig door onderhoud Justus van Effencomplex

Bewoners van het Justus van Effencomplex in Rotterdam-Spangen klagen over duizeligheid en hoofdpijn tijdens onderhoudswerkzaamheden van corporatie Woonstad Rotterdam. Deze gezondheidsproblemen worden volgens hen veroorzaakt door het impregneren van de buitenmuren met een chemisch middel.

Huurder Mauk Backx zegt dat de meeste bewoners er begrip voor hebben dat de muren moeten worden gecoat. "Maar we begrijpen niet waarom dat met deze hitte moet én waarom we niet gewaarschuwd zijn voor de mogelijk schadelijke effecten", zegt Backx die op het punt staat weer vader te worden.

Gevaarlijke concentratie

De muren van het complex worden voorzien van een nieuwe coating met het middel Prevosil. Fabrikant Chemtec adviseert dit middel alleen aan te brengen met een buitentemperatuur onder de vijfentwintig graden. "Als de gevel te warm wordt, verdampt de coating sneller. Dat kan gevaarlijk zijn", zegt een woordvoerder van Chemtec. Als mensen de ramen openzetten, wat met de hitte van deze weken vaak het geval is, dan krijgen ze dus een hogere concentratie van het middel binnen.

Communiceren en onderzoeken

Inmiddels is het werk na drie weken stil gelegd vanwege de bouwvak. "Maar we willen niet dat het werk op 16 augustus weer gewoon doorgaat. Laat het ze in de herfst afmaken", zegt bewoner Martijn Barendregt. "Woonstad moet nu eerst eens fatsoenlijk met ons communiceren én de gezondheidseffecten van het impregneren goed hebben onderzocht".

Opdrachtgever Woonstad Rotterdam zegt een onderzoek te starten naar de gezondheidsrisico's van de gebruikte middelen. De uitvoerder, aannemer De Goede Vastgoed, wil niet reageren op de klachten.

VvE

Het bestuur van de vereniging van eigenaars zegt zich niet te herkennen in de klachten van de bewoners. "Voor zover ons bekend is het toegepaste middel niet schadelijk voor de gezondheid, indien voldoende geventileerd wordt", laat het bestuur via e-mail weten. "Aangezien het middel uitsluitend buiten wordt toegepast, kan van een gevaar dan ook geen sprake zijn."