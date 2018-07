Martina (l) en Garia (r) eerder dit jaar in strijd om de Nederlandse titel. Foto: ANP

De Nederlandse estafettemannen, met Rotterdam Atletiek-atleten Churandy Martina en Chris Garia in de gelederen, hebben op de 4x100 meter in Londen een Nederlands record gelopen.

Bij de Diamond League-wedstrijd liepen zij in 38,21 seconden naar het record wat sinds augustus 2012 in de boeken stond. Die tijd was uiteindelijk goed voor de derde plek. Groot- Brittannië en Japan waren sneller.