Een 26-jarige man heeft aan de Rottekade in Bergschenhoek twee oude handgranaten opgevist met een touw en een magneet. De Explosieven Opruimingsdienst is onderweg.

In eerste instantie had Anthony één handgranaat opgevist. Terwijl de EOD al onderweg was, gooide hij zijn 'hengel' nog eens uit en haalde een twee handgranaat omhoog.

De politie heeft Anthony vriendelijk verzocht even te stoppen met vissen.