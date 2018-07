Deel dit artikel:











Politie haalt dode zwemmer uit Haringvliet Foto: archief

Een zwemmer is zondagavond overleden in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. Mensen hadden de man in het water zien gaan, maar zagen hem een tijdje later niet meer. Ze waarschuwden de politie.

Agenten zagen de man bij aankomst op de Nieuwe Zeedijk in het water drijven en haalden hem naar de kant. De zwemmer was toen al overleden.