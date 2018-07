Deel dit artikel:











"Duitse' soldaten schieten in de Hoekse duinen "Duitse' soldaten schieten in de Hoekse duinen "Duitse' soldaten schieten in de Hoekse duinen "Duitse' soldaten schieten in de Hoekse duinen "Duitse' soldaten schieten in de Hoekse duinen

In Hoek van Holland waanden bezoekers zich zondag even in de oorlogstijd van de jaren veertig. Tijdens een rondleiding van het Atlantikwall-Museum waren er geen aangeklede poppen, maar soldaten in Duitse uniformen zien en ze schoten ook nog - met losse flodders .

​Die 'reenactors' beeldden het dagelijks leven uit van Duitse bezettingstroepen in de duinen van Hoek van Holland. Ze gaven op het duinterrein - met vergunning - schietdemonstraties met verschillende originele wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een rondleiding door de vesting die maar vier keer per jaar plaatsvindt, kregen bezoekers de kans om meer wapens te bekijken, zoals een Pak 40, een 7,5 cm antitankkanon, het 8,8 cm Flak luchtafweerkanon en de Flak 10,5 cm geschutbeddingen Het Atlantikwall-Museum 'Bunker 2' huist in bunkertype 625b die authentiek is ingericht zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog.