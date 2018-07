Anti-zwerfafvaldumppimping vuilcontainers WestKruisKa

Met kunstzinnige opknap- of lieflijke opfleuracties trachten Rotterdamse wijkgebiedscommissies en winkeliersverenigingen de afvaldump naast hun vuilcontainers uit het straatbeeld te helpen weren.

Gestimuleerd door de bevredigende resultaten die gebiedscommissie-voorzitter Charlois Ronald Tol anderhalve week geleden in de Millinxbuurt met z'n eerste kunstgrastapijtjes met plastic callistephus/-sterasters-onthulling over zich afriep, zijn andere wijken die zuchten onder de zwerfavaloverlast inmiddels ook getriggerd.

Winkeliersvereniging WestKruisKade in s'Rotterdam's oudste en langste winkelstraat pakt het echter wat dat betreft iets anders kunstzinnig-tutteriger, met een glitter en glamour bakbepimpings-verfijning aan.



Op last van winkeliersverenigingsroerganger Richard de Boer is Straatkunst-museumdirecteur Piet Hein aan dit monnikenwerkje gezet om zo alle vuil-containers een ietwat artificiëlere en dus zwerfafval-werender uitstralingskarakter meet te geven om het even.

Op het gevaar af dat Piet Hein hiermee de ziekte van Lijm oploopt, kreeg ie tot overmaat van ramp ook nog 's de lomplogge videovlogger Jack F Kerklaan voor een vluggertje op lastplakvisite......