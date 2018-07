Zestigste Strandzesdaagse van start

Een geheel verzorgde wandel-kampeervakantie over het strand van Hoek van Holland naar Den Helder. Dat is volgens de organisatie de Strandzesdaagse, die maandag voor de zestigste keer van start gaat.

Geestelijk vader van de wandeltocht is Henk Horsman (1937). De wethouder in Den Helder liep in 1958 met een paar vrienden en familieleden naar Hoek van Holland. Een jaar later kreeg de tocht de officiële naam Strandzesdaagse.

Doordat er vaak tegenwind was, werd de looprichting weer een paar jaar later omgedraaid. Niet Den Helder, maar Hoek van Holland werd het startpunt,

De editie van 2018 is volgeboekt. Dat betekent dat achthonderd mensen aan de wandel gaan. De afstand is 140 kilometer. De deelnemers overnachten met eigen tenten op kampeerterreinen in Wassenaar, Noordwijk aan Zee, IJmuiden, Egmond aan Zee en Callantsoog. Zaterdag is de finish.