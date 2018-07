RTV Rijnmond Zomertoer trekt verder naar de Alblasserwaard

De RTV Rijnmond Zomertoer is deze week neergestreken in de Alblasserwaard. Vijf dagen lang staat dit deel van het Rijnmondgebied centraal op radio, tv, internet en social media.

De aftrap was maandagochtend bij de molens van Kinderdijk. Maar het gebied is méér dan dat: we gaan onder meer naar het vestingsdorpje Nieuwpoort, spelen een potje boerengolf, gaan op zoek naar de mooiste uitzichten en bezoeken de paardenmarkt in Alblasserdam.

Ook testen we theetuinen in de Alblasserwaard, steken we de handen uit de mouwen en pakken we een feestje mee in de buurt.

De Zomertoer in de Alblasserwaard wordt vrijdagmiddag afgesloten met een locatie-uitzending van Rijnmond Nu, van 16:00 uur tot 19:00 uur op Radio Rijnmond. We zetten dan onze tenten op bij het Bezoekerscentrum Kinderdijk.