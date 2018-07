Deel dit artikel:











Rotterdamse terreurverdachten planden aanslagen De Putsebocht

De twee terreurverdachten die vorige maand in Rotterdam-Zuid zijn opgepakt, wilden een aanslag plegen in Parijs. Mogelijk beraamden ze ook een aanslag in Nederland. Of ze in Rotterdam wilden toeslaan, is onduidelijk.

De mannen stuurden in een chatgesprek een foto van het Rotterdamse politiebureau Veranda naar elkaar. Dat is vlak bij Pathé De Kuip. Of het bureau een gepland doelwit was, is onbekend. Eerste keer

Volgens de Rotterdamse korpschef Frank Paauw is het de eerste keer dat een foto van een politiebureau in een terrorismeonderzoek is gevonden. Hij spreekt van een 'ongemakkelijk gevoel' onder zijn collega's. Volgens de Rotterdamse korpschef Frank Paauw is het de eerste keer dat een foto van een politiebureau in een terrorismeonderzoek is gevonden. Hij spreekt van een 'ongemakkelijk gevoel' onder zijn collega's. "Het heeft impact op de eenheid Rotterdam en op de collega's in het hele land. Het doet ons opnieuw realiseren dat de dreiging in Nederland niet voor niets substantieel is en dat collega's daarbij ook een specifiek doelwit kunnen zijn." Paradijs

De verdachten zijn twee Marokkaanse mannen van 22 en 27 jaar. Een van hen zou willen sterven als martelaar en was benieuwd naar wat hij in het paradijs zou aantreffen, zegt de politie. De verdachten zijn twee Marokkaanse mannen van 22 en 27 jaar. Een van hen zou willen sterven als martelaar en was benieuwd naar wat hij in het paradijs zou aantreffen, zegt de politie. Zelfmoordterroristen geloven dat zij in het paradijs komen als zij als jihadist sterven. Daar zouden ze beloond worden met 72 maagden. AIVD

De Rotterdammers zijn op 17 juni aangehouden op de Putsebocht nadat de politie informatie had gekregen van de inlichtingendienst AIVD. Maandag heeft justitie bekendgemaakt waarvan de mannen worden verdacht. De Rotterdammers zijn op 17 juni aangehouden op de Putsebocht nadat de politie informatie had gekregen van de inlichtingendienst AIVD. Maandag heeft justitie bekendgemaakt waarvan de mannen worden verdacht. Lees ook: Twee terreurverdachten aangehouden in Rotterdam Bij hun arrestatie zijn geen wapens of explosieven gevonden. De mannen mochten afgelopen tijd alleen contact hebben met hun advocaat. Ze blijven komende maanden nog vastzitten. In september moeten ze voor het eerst voor de rechter komen. Lees ook: Ooggetuige inval terreurverdachten: 'Er stonden opeens 15 politiewagens'