Vijf vragen over het Nationaal Hitteplan

Zinderende hitte, de komende dagen. Daarom heeft het RIVM in het hele land het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Vijf vragen over goedbedoelde adviezen, die eind 2016 in een oudjaarsconference genadeloos op de hak werden genomen.

Hoe lang bestaat het hitteplan al?

Het Nationaal Hitteplan is in 2007 opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Het is onder meer bedoeld voor zorginstellingen.

Waarom is het gemaakt?

Aanhoudend hoge temperaturen kunnen een risico vormen. Zeker voor ouderen, chronische zieken en mensen met overgewicht. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, huiduitslag, duizeligheid en hoofdpijn. Ook is er kans op uitdroging en oververhitting.

Gaan er meer mensen dood als het warm is?



Wat staat er zoal in het hitteplan?

Ja, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2006. "Elke graad hoger dan de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde leidt tot een extra sterfte van naar schatting 31 personen per week.Zorg dat je genoeg drinkt, ook als je geen dorst hebt- Blijf zoveel mogelijk in de schaduw- Houd je woning koel door op tijd de rolluiken dicht te doen- Let extra op mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken

Is Claudia de Breij ervan onder de indruk?

Nee. Tijdens haar oudjaarsconference in 2016 liet ze er weinig van heel. "Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1: drink voldoende. U denkt misschien: hoe interpreteer ik dit precies. Daarom staat erachter: zorg ervoor dat u voldoende drinkt'. Goede tip!', riep ze uit.

Tien maanden na de oudjaarsconference ontmoette De Breij degene die het 'drink voldoende'-advies had opgesteld. Deze Werner Hagens van het RIVM had haar na haar theateroptreden direct gemaild. Hij was "gek geappt" door vrienden die hem herkenden in de anekdotes.

"Het bleef nog lang onrustig in de stad", vertelde De Breij op Instagram over de ontmoeting weten. De hashtag die ze gebruikte lag voor de hand: #drinkvoldoende.