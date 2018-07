Molenaar in Kinderdijk: 'Als 9-jarig jongetje dacht ik al, hier wil ik mee doorgaan'

"Het is een fantastisch plaatje, ik ben helemaal in mijn sas", zegt verslaggever Koen Freijsen die de RTV Rijnmond Zomertoer maandagochtend in de Alblasserwaard heeft afgetrapt. Hij ging langs bij Jan-Willem, een van de molenaars in Kinderdijk.

Waar veel molenaars al richting de pensioensleeftijd gaan, is dat bij Jan-Willem nog lang niet het geval. Hij is pas 29 jaar oud.

"Dat is zo gegroeid", legt hij uit. "Bij een project op school als 9-jarig jongetje dacht ik al: ik vind molens interessant en hier wil ik mee doorgaan."

Hij deed op 16-jarige leeftijd examens voor het molenaarsvak, naast zijn gewone leerwerk. Toen er uiteindelijk een vacature voor molenaar vrijkwam in 2015, ging hij aan de slag in Kinderdijk. "In Nederland zie je wel meer jonge molenaars, maar het is toch wel een zeldzaamheid."

Nieuwsgierig



Bij de molens van Kinderdijk is het een komen en gaan van Nederlandse en buitenlandse toeristen. Toen Jan-Willem begon als molenaar had hij niet verwacht dat mensen zóveel wilden weten van hem.

"Je hebt het beeld dat toeristen oppervlakkig zijn, maar dat blijkt absoluut niet zo te zijn. Je hebt soms mensen waar je een half uur mee kan praten. Je kan op die manier iets van het ambacht doorgeven, terwijl zij een dagje uit zijn."

De toeristen staan nog net niet de aardappels van zijn bord af te kijken als hij rond 16:30 uur aanschuift om te eten. Dat is 'part of the deal', legt Jan-Willem uit. Want wonen in de molen, dat doet hij niet.

"Het is een deel van de ervaring. Als je aan het eten bent, lopen de laatste toeristen om je heen. Dat is soms een beetje ongemakkelijk, omdat ze denken dat je er echt woont. Maar zolang je dat uitgelegd krijgt, is het juist een leuke toevoeging. Die molens waren in de jaren vijftig echt bewoond. Dat is relatief kort geleden, maar staat toch ver van de mensen af."