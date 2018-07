Deel dit artikel:











Ook de route van Maurice Middendorp fietsen? Johan Overdevest en Maurice Middendorp

Wil je de route van Maurice en Johan uit deze aflevering van Knooppunt Holland ook fietsen? De route begint bij knooppunt 15 in Waddinxveen. Via de knooppunten 9, 30, 61 en 11 fiets je naar knooppunt 25. Onderweg kom je langs stal Everse die in de uitzending te zien was, maar de stal kun je zelf niet bezoeken omdat hier de hele dag hard gewerkt en getraind wordt met de paarden. Wel zijn onderweg veel paarden te zien.

Bij knooppunt 25 ga je rechtsaf en je zult zien dat je hier van een meer landelijk gebied een gebied met veel boomkwekerijen inrijdt. Grote en kleine kwekerijen met alle soorten bomen en planten die je je maar kunt bedenken. Ook vind je onderweg diverse stalletjes waar je zelf bloemen en planten kunt kopen. Na de knooppunten 34 en 6 ga je bij 38 rechtsaf weer naar beneden langs de Gouwe, de gekanaliseerde rivier tussen Alphen aan den Rijn en Gouda (met de knooppunten 28 en 5). Bij knooppunt 97 fiets je over de hefbrug van Boskoop. Je kunt hier meteen doorfietsen, maar het is wel zo leuk om even te wachten tot er een boot voorbij komt. Soms zitten daar enorme schepen tussen en het blijft toch mooi om te zien hoe dat werkt met zo’n hefbrug. De volgende knooppunten zijn 90, 17 en 19 en hier geniet je van de enorme diversiteit van dit gebied. Kwekerijen, polders, slootjes met lage graskanten, het is hier heerlijk fietsen.

Ga door naar knooppunt 94 en volg vanaf hier de Oude Rijn langs de knooppunten 33 en 90 naar Fort Wierickerschans. Dit fort is voor publiek toegankelijk. Meer informatie en openingstijden vind je op: www.fortwierickerschans.nl Volg daarna de knooppunten 52, 38, 18 en 20 naar knooppunt 21, waar je een prachtig gebied in fietst. Langs mooie slootjes met ophaalbruggen naar grote huizen fiets je hier door de Reeuwijkse plassen (volg . En een vaartochtje met een fluisterboot is aan te raden voordat je weer terugfietst naar Waddinxveen. En je kunt er ook een hapje eten aan het water. Knooppunten 44, 10 en 9 brengen je weer terug naar het beginpunt in Waddinxveen.

Dit is de knooppuntenroute op een kaart: