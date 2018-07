Kuyt begonnen als jeugdtrainer bij Feyenoord: 'Ga er volledig in op'

Dirk Kuyt heeft zijn eerste dagen als trainer van Feyenoord O19 erop zitten. De Katwijker zal komend seizoen het hoogste jeugdelftal van de Rotterdammers onder zijn hoede nemen. "Het is een nieuw hoofdstuk. Een mooi en leuke uitdaging", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Vorig jaar liep Kuyt nog stage bij het eerste elftal van amateurclub Quick Boys. Nu begint voor hem het echte werk. De voormalig aanvoerder van Feyenoord krijgt nog wel begeleiding van Cor Adriaanse, die de laatste jaren Feyenoord O19 coachte. "Hij kan mij het vak leren. Met Adriaanse naast me kan ik veel ervaring opdoen."

'Sommige spelers hebben meer talent dan ik had'

Wat voor trainer Kuyt is, dat weet hij niet. De oud-aanvaller heeft in elk geval de trainerscursusgedaan. "Ik ga ontdekken wat voor trainer ik zal zijn. Daarin neem ik al mijn ervaring mee als speler. Ook neem ik de ervaringen mee die ik bij andere trainers heb opgedaan. Dat zijn er nog wel wat", aldus Kuyt.

Kuyt was maandag flink aanwezig op het trainingsveld bij Feyenoord O19. "Ik ga er volledig in op. Sommige spelers op het veld hebben meer talent dan ik ooit heb gehad", erkent hij. "Maar het is de vraag wat je daarmee doet en hoe je ermee omgaat."

