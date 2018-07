Deel dit artikel:











playlist Muziek voor Volwassenen 21-07-2018 muziek-voor-volwassenen-02

Album van de Week is "The Blues Is Alive And Well" van Buddy Guy.

Verder muziek van de albums "Top of the Pops" en Chess Chartbusters". Met o.a. Bo Diddley, Edwin Starr en Deep Purple. Documenten: PlaylistDerksen180721