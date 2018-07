Deel dit artikel:











Politie gaat met verkrachte vrouw praten Het onderzoek zaterdag. Foto: MediaTV

Rechercheurs willen zo snel mogelijk de vrouw spreken die zaterdag na een verkrachting zwaargewond werd gevonden in een portiek in Rotterdam. Ze was tot maandag niet aanspreekbaar.

Maandagochtend zei een politiewoordvoerster dat de vrouw hopelijk maandagmiddag gehoord zou worden. Of er inmiddels contact is geweest is nog niet duidelijk. Het slachtoffer van de verkrachting reed zaterdagochtend rond 05.00 uur van het Centraal Station naar haar huis in de Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch. Daar werd ze aangevallen door de verdachte en bijna gewurgd. Het slachtoffer wist hevig bloedend nog net aan te bellen bij een buurvrouw. Die waarschuwde de hulpdiensten. Maandagmiddag wordt het buurtonderzoek voortgezet. De politie hoopt aan de hand van tips van buurtbewoners en beelden van beveiligingscamera's meer te weten te komen over de dader. Volgens het slachtoffer gaat het om een donker getinte man van ongeveer twintig jaar, die een donkere hoodie (sweater met capuchon) droeg en reed op een donkerkleurige fiets.