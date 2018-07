Deel dit artikel:











Feyenoord tegen Poolse of Slowaakse club in voorronde EL

Feyenoord neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen Górnik Zabrze uit Polen of de Slowaakse club AS Trencin. Dat is maandag bekend geworden tijdens de loting.

Górnik Zabrze eindigde vorig seizoen als vijfde in de Poolse competitie. AS Trencin pakte in Slowakije ook de vijfde plaats. Bij deze ploeg spelen twee voormalig jeugdspelers van Feyenoord: Joey Sleegers en Milton Klooster. Ryan Koolwijk, speler van Excelsior, was eerder al actief bij de Slowaken. Górnik Zabrze en AS Trencin werken eerst nog een tweeluik tegen elkaar af. Op donderdag 9 augustus speelt Feyenoord eerst uit. De return is een week later op donderdag 16 augustus in De Kuip. De winnaar van deze tweestrijd plaatst zich voor de vierde en laatste kwalificatieronde van de Europa League.