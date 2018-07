Deel dit artikel:











Vestingstad Nieuwpoort beschermt inwoners al eeuwen lang

Het is een plaatsje met nog geen vijftienhonderd inwoners, maar heeft wél stadsrechten: Nieuwpoort. De stad in het noorden van de Alblasserwaard kreeg de rechten in 1283. "Je kan hier nog opsnuiven hoe het 734 jaar geleden begon", zegt Dirk van Krieken over de stad.

"Het mooiste vestingstadje van Nederland", noemt 'markante Nieuwpoorter' Van Krieken het. "Je kan op een kleine locatie de prachtige bastions en de inundatiesluis zien", vertelt hij. De stad is omringd door dijken en water. Met de inundatiesluis werd vroeger de naastgelegen polder onder water gezet. "Zo hebben we verschillende slagen en oorlogen gewonnen", vertelt Van Krieken. Watersnood

Maar datzelfde water heeft in 1953 ook voor veel ellende gezorgd. Toen Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp, kreeg ook de Alblasserwaard het zwaar te verduren. De dijken rondom Nieuwpoort boden bescherming, toen er een dijkdoorbraak in Papendrecht was. Maar datzelfde water heeft in 1953 ook voor veel ellende gezorgd. Toen Nederland werd getroffen door de Watersnoodramp, kreeg ook de Alblasserwaard het zwaar te verduren. De dijken rondom Nieuwpoort boden bescherming, toen er een dijkdoorbraak in Papendrecht was. "Er zijn boeren uit Bleskensgraaf en Ottoland hierheen gekomen", vertelt tachtiger Huibert van der Graaf. Hun vee werd bij boeren in het hoger gelegen Nieuwpoort en Groot-Ammers ondergebracht. Ze zochten daar ook zelf onderdak.

Concurrentie onder de boeren was er toen even niet: "Er was collegialiteit. Iedereen hielp elkaar. We hebben nachten zand staan scheppen om ook zandzakken te vullen voor een dijk in Hardinxveld." Van der Graaf was die beruchte nacht van de Watersnoodramp vanaf het huis van zijn vriendin in Nieuwpoort op weg naar Groot-Ammers. "Ik kon zo aan de dijk mijn handen wassen, zo hoog stond het water toen al", vertelt hij. "Ik ben bij iemand in Nieuwpoort blijven slapen. We hadden toen geen radio, dus wisten niet dat het zo'n catastrofale afloop zou hebben." Hoelang de boeren en dieren uiteindelijk in Nieuwpoort zijn gebleven, weet Van der Graaf niet precies. "Misschien wel een paar maanden, want het water ging uiteindelijk weer zakken daar." Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.