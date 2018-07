Moeizame voorbereiding voor Excelsior

De eredivisie gaat over een kleine drie weken van start, maar bij Excelsior is er nog genoeg werk aan de winkel. Zo verlopen de oefenduels voor de Kralingers stroef en heeft de ploeg van trainer Adrie Poldervaart nog geen spits.

Vooral het gebrek aan doelpunten - alleen tegen het Westlands Elftal en ASWH werd er tot nu toe gescoord in de voorbereiding - is de constatering bij Excelsior. Ali Messaoud stond afgelopen vrijdag tegen Go Ahead Eagles (0-0) zelfs in de spits, terwijl hij van oorsprong een middenvelder is. "Het is geen geheim dat we spelers nodig hebben", aldus Messaoud. "Dat een spits moet komen, is een feit."

Poldervaart is het eens met zijn nummer 10 van zijn ploeg: "Er moet wat bij. Degene die daarover gaan, zijn daarvan bewust. Daar ligt het probleem. Je moet hopen dat het eens mee zit."

Kijk hierboven naar de reportage over Go Ahead Eagles-Excelsior (0-0) in Sportclub Rijnmond.