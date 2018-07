Deel dit artikel:











Weerman Ed Aldus: hitte en recorddroogte

We staan aan het begin van de tot nu toe heetste week van de zomer. Ook is het de week waarvan we kunnen spreken over recorddroogte. 1976 wordt de komende dagen als droogste jaar van zijn troon gestoten.

Geschreven door Ed Aldus

Inmiddels is ook het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het is ook niet de vraag óf het tot een landelijke hittegolf komt, maar hoe lang deze gaat duren. Azoren

De hitte van deze week heeft alles te maken met een gordel van hoge druk die zich uitstrekt vanaf de Azoren via onze omgeving naar Scandinavië. Omdat er maar weinig drukverschil is staat er de komende dagen weinig wind. In het Rijnmondgebied worden in de loop van de week temperaturen tot zo'n 32 graden verwacht met de hoogste temperatuur waarschijnlijk op donderdag. In de grote steden in het Rijnmondgebied kan het door alle steen en asfalt wel 35 graden worden! Tropennachten

Wat ook opvalt zijn de nachten. We krijgen te maken met zogenoemde tropennachten en dat betekent dat de temperatuur in de tweede weekhelft niet meer onder de 20 tot 22 graden uitkomt. Verder blijft het tot en met vrijdag droog en schijnt de zon volop, met soms een paar stapelwolkjes. In het weekend nadert vanuit het westen een koufront en wordt de hitte uit de regio verdreven. Op dit moment is het nog onduidelijk of het dan vergezeld gaat van onweer. Geen einde zomer

Het betekent echter geen einde aan het zomerse weer. De hele volgende week worden opnieuw zomerse temperaturen verwacht en daarmee houdt ook de droogte onverminderd aan. Volgens de maandverwachting van het Europees model ( ECMWF ) zou het zomerse weer en daarmee ook de droogte wel eens kunnen aanhouden tot en met 20 augustus. Er wordt de komende weken een temperatuurafwijking verwacht tussen +3 en +6 graden. De gemiddelde maximumtemperatuur bedraagt in Rotterdam tussen 21 en 31 juli 22,8 graden en tussen 1 en 10 augustus 23,0 graden.