Erasmus MC stopt onderzoek na overlijden baby's

Academische ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam, stoppen per direct met onderzoek naar een nieuw medicijn voor zwangere vrouwen. Het middel lijkt de kans op ernstige longproblemen bij baby's te verhogen. Ook lijkt de kans op babysterfte toe te nemen.

Artsen dachten een goed middel te hebben tegen groeiachterstanden bij ongeboren baby's. Vrouwen die deelnamen kregen Viagra toegediend. Dat middel moest zorgen voor een betere doorbloeding van de placenta.

De werkzame stof in Viagra is sildenafil. Het middel verwijdt de bloedvaten. De hoop was dat een beter doorbloede placenta zou zorgen voor een betere groei van de baby.

Bijwerkingen

Maar er bleken bijwerkingen. Sommige baby's van wie de moeder de stof had binnengekregen, kregen last van hun longen. Negentien van hen overleden. Dat is een hoger aantal dan de artsen vooraf hadden verwacht. In de controle groep overleden negen baby's. Dat is voor de artsen aanleiding om het experiment tussentijds te stoppen.

De proef begon in 2015 in tien ziekenhuizen. In totaal deden er 183 zwangere vrouwen aan mee. Van hen kregen 93 vrouwen sildenafil, de rest kreeg een nepmiddel. In het Erasmus MC deden 17 vrouwen mee aan het onderzoek. Hoeveel er van hen zijn overleden, is niet bekend.

De ziekenhuizen hebben alle vrouwen ingelicht die hebben deelgenomen aan het experiment. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gebracht. Die doet onderzoek naar de gang van zaken rond het onderzoek.