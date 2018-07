Deel dit artikel:











Rotterdamse springer A27 blijkt moordverdachte

Een Rotterdammer die begin deze maand op de A27 voor een auto is gesprongen, is vorige week aangehouden voor de dood van een 22-jarige vrouw in Hilversum.

Het lichaam van de vrouw werd op 9 juli gevonden in haar huis aan de Waldecklaan in Hilversum. Er zijn aanwijzingen dat zij enkele dagen eerder al was overleden. De eveneens 22-jarige man sprong drie dagen voor ze werd gevonden voor de auto op de A27. Hij raakte gewond en werd met een traumahelikopter afgevoerd. Volgens een woordvoerder van Justitie kan nog niet met zekerheid gezegd worden of de verdachte zich van het leven wilde beroven. Daar wordt wel rekening mee gehouden: "Iedereen zal gezien het tijdsverloop een verband zien tussen de gebeurtenissen." De vrouw is met geweld om het leven gebracht. De oorzaak ligt volgens de politie mogelijk in de relationele sfeer. Het onderzoek leidde vorige week naar de Rotterdammer. Hij wordt verdacht van moord of doodslag.