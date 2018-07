'Toeristen denken dat Kinderdijk een openluchtmuseum is'

De molens van Kinderdijk zijn al jaren een toeristische trekpleister. Het is een komen en gaan van Nederlandse, maar vooral ook buitenlandse toeristen. Bewoners van de Molenstraat zijn het zat.

Op de vraag of ze nog met plezier in Kinderdijk wonen, reageert een man uit de buurt negatief. "Nee, niet meer. Maar je zit ook met je leeftijd. Als ik twintig jaar jonger was geweest, had ik wel wat anders opgezocht hoor."

Hij maakte mee dat toeristen in zijn voortuin op het muurtje gingen staan en naar binnen gluurden. "Ze denken gewoon dat het een soort openluchtmuseum is hier!"

Ook een buurvrouw is niet te spreken over de drukte in Kinderdijk, die vooral de laatste jaren is toegenomen. Ze is er niet trots op dat de molens op de Werelderfgoedlijst staan. "Daar hebben wij niet om gevraagd. Ze mogen van mij al die molens binnen zetten, dan hebben wij er geen last meer van."

Droom

Cees van der Vlist, directeur van Werelderfgoed Kinderdijk, erkent de problemen met de drukte. "Ik ben het met ze eens. Als ik hier in de Molenstraat zou wonen en ik zie wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan zou ik me ook zorgen maken."

"Ik heb in ieder geval een droom, die hetzelfde is als die van de bewoners", vertelt Van der Vlist. "Ik wil een blikvrij Kinderdijk. Dat betekent niet dat bewoners geen auto mogen hebben, maar dat toeristen hier niet met de auto of camper naartoe komen. Ook geen geparkeerde bussen in het dorp."

Van der Vlist denkt dat dit plan wel te realiseren is. "We hebben met ingang van dit seizoen al een tijdelijke busopvang gerealiseerd in Nieuw-Lekkerland", vertelt hij. "Bussen kunnen wel mensen afzetten, maar niet in Kinderdijk parkeren."

Met de provincie en de gemeentes Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland zijn er plannen gemaakt om ook personenauto's buiten het dorp op te vangen, zegt Van der Vlist. "We hebben denk ik hetzelfde doel als de bewoners: zorgen dat toeristen niet hier in Kinderdijk komen met de auto. Daar is het dorp niet op berekend."