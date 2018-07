De maritieme geschiedenis van De Buffel

De Buffel kennen we nu vooral als museumschip. Jarenlang heeft het in Rotterdam bij het Maritiem Museum gelegen. Inmiddels is De Buffel in Hellevoetsluis te zien.

Op 23 juli is het 150 jaar geleden dat het Ramtorenschip in dienst werd genomen. "Het schip werd gebouwd naar aanleiding van de uitkomsten van een parlementaire enquête in 1862", weet Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten.

Die enquête werd gehouden na aanhoudende kritiek op de Nederlandse marine. Benschop: "Daaruit bleek dat het verval van de marine werd overdreven, maar Nederland moest wel gaan beseffen dat het geen zeemacht meer was en zich moest beperken tot het verdedigen van de kust."

Modern



Dat leidde ertoe dat de vloot moest worden uitgebreid met een eskader van moderne gepantserde ramschepen, monitors (kleine oorlogsschepen) en kanonneerboten (schepen met één of meerdere kanonnen aan boord).

Er werd 6 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het bouwen van vier ramschepen en drie monitors. Het werden moderne schepen: gepantserd om inslagen met granaten beter te kunnen doorstaan, voorzien van stoommachines om niet afhankelijk te zijn van de wind en uitgerust met een draaibare geschutstoren waarin enkele kanonnen stonden.

De Buffel was één van de vier ramtorenschepen. Het schip werd gebouwd op de werf van Napier & Sons in Glasgow in Schotland. "Er was gekozen voor buitenlandse werven omdat deze veel meer ervaring hadden met het bepantseren van schepen", aldus Benschop. De kiellegging van de Buffel was op 10 juni 1867 en de tewaterlating op 10 maart 1868.

Het is een mooi voorbeeld voor de marineschepen in de negentiende eeuw. Het is een schip uit de periode van de overgang van hout naar ijzer als bouwmateriaal. Metaal had grote voordelen, want ijzeren schepen vatten minder snel vlam en waren bovendien sterker en lichter.

Ram



Om de bepantsering van andere schepen te doorboren beschikte De Buffel over een geducht wapen: de ram. Dat was een versterkte voorsteven, die onder water naar voren uitstak. Doordat het schip goed kon manoeuvreren en vanwege de snelheid van het stoomschip vormde zo’n ram een gevaarlijk aanvalswapen.

Nieuw voor die tijd was ook de draaibare geschutstoren. Voorheen stonden de kanonnen altijd in rijen opgesteld, zodat er tijdens een zeeslag maar van één kant kon worden geschoten. Met de draaibare, gepantserde geschutstoren kon alle kanten op geschoten worden.

Eerste keer Hellevoetsluis



Op 23 juli 1868 werd de Buffel in gebruik genomen. Het was de eerste jaren vooral in de omgeving van Amsterdam te vinden. Benschop: "In 1872 kwam het schip voor het eerst in Hellevoetsluis, nadat het aanwezig was geweest bij de 1 aprilviering in Brielle. In de 25 jaar dat het schip in actieve dienst was, deed het de haven en het Droogdok enkele keren aan vanwege oefeningen en onderhoud."

Die oefeningen waren enorme operaties. Er deden tientallen schepen en duizenden militairen aan mee. Allemaal om te testen of de kustverdediging afdoende was. In de laatste week van augustus 1885 vond er een grote oefening plaats in het Haringvliet en de duinen van Voorne.

De Buffel vervulde met twee andere marineschepen de rol van vijand en moest proberen een landing aan de kust uit te voeren. Diverse andere schepen moesten dat met behulp van de kustbatterij zien te voorkomen. Vanaf het observatieplatform op het dak van het Marinehospitaal konden de bevelhebbers het verloop van de confrontaties volgen. Het lukte de Buffel niet om de kust te bereiken.

Buiten dienst



Vanwege tekortkomingen werd de Buffel in 1894 buiten dienst gesteld en ingericht als logementsschip voor de opleiding van jongens tot matrozen. In 1896 werd het op de Rijkswerf in Amsterdam verbouwd. De stoommachine, de ketels en de bepantsering werden verwijderd en verkocht voor 29.284 gulden.

Ook de schoorsteen, de commandobrug, de geschutstoren en de twee masten verdwenen. Door het grote gewichtsverlies kwam het schip 2 meter hoger te liggen. Er werden extra trappen en toiletten aangebracht en er kwamen slaapgelegenheden en leslokalen aan boord. Ook nieuw was de zonnetent, die aanvankelijk uit zeildoek bestond, maar later door een houten kap werd vervangen.

Toen het schip op 11 juni 1896 in Hellevoetsluis aankwam, viel de ingrijpende metamorfose direct op: "In het fraai geschilderde schip is geenszins het oude ramschip te herkennen dat al zoveel dienstjaren achter de rug heeft."

Het logementsschip kreeg een plek in de haven, vlak naast de brug en het Baantje. Daar heeft het drie jaar gelegen, totdat de Minister van Marine besloot om het in maart 1899 te verplaatsen naar het Kanaal door Voorne.

Enerzijds omdat er veel overlast was van de riolen die in de haven loosden, anderzijds omdat het schip daardoor naast het Glacis kwam te liggen, dat als speel- en exercitieveld ingericht zou worden.

Vertrek



Nadat de marine uit Hellevoetsluis was vertrokken, vertrok ook de Buffel. Benschop: "Na de Eerste Wereldoorlog zijn onderdelen van de marine naar Vlissingen overgebracht, omdat Hellevoetsluis niet zo strategisch meer lag."

Na het vertrek uit Hellevoetsluis in 1920 kreeg het schip diverse nieuwe functies en ligplaatsen. In Vlissingen deed de Buffel tot 1926 dienst als wachtschip, waarna het naar Den Helder werd overgebracht. Daar deed het dienst als huisvesting van kustwachtsoldaten in opleiding.

Waalhaven



In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitsers overgebracht naar Amsterdam om na afloop van de oorlog weer te worden teruggebracht naar Den Helder voor een verbouwing op de Rijkswerf. Vervolgens diende de Buffel tot 1947 als logementsschip voor de Onderzeedienst in de Rotterdamse Waalhaven. In mei 1951 lag het weer in Amsterdam, waar het tot januari 1973 dienst deed als logementsschip op het Marine Etablissement.

Daarna had de Marine het niet meer nodig en dreigde het 105-jaar oude schip aan de slopershamer ten prooi te vallen. De 'Commissie tot behoud van Hr. Ms. Buffel' ontfermde zich over het lot van het schip en wist de gemeente Rotterdam over te halen het over te nemen en om te bouwen tot museumschip.

Museum



Financiële problemen zorgden voor de nodige vertragingen, maar uiteindelijk werd de gerestaureerde Buffel op 31 augustus 1979 afgemeerd aan de Leuvehaven in Rotterdam. Het eerste jaar trok het schip al meer dan 100 duizend bezoekers.

Uiteindelijk is het maritieme erfgoed weer terug in Hellevoetsluis. Sinds 2013 ligt het aan de Koningskade. Ook hier is de Buffel te bezoeken.