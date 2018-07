Ouders willen onderzoek naar omvang drugsgebruik Goeree Overflakkee

'De moedige moeders', de zelfhulpgroep van ouders van drugsgebruikende kinderen op Goeree Overflakkee, willen dat de gemeente onderzoekt hoeveel drugs er wordt gebruikt op het eiland. Komend najaar vragen ze, samen met andere organisaties, om een onderzoek.

Goeree Overflakkee heeft als bijnaam het 'witte eiland' vanwege het vermeende buitensporige drugsgebruik door jongeren. Als het echt wordt onderzocht, komt er mogelijk meer hulp voor de jongeren, hopen de ouders.

Volgens de moeders, die anoniem willen blijven, is een van de mogelijke oorzaken van drugsgebruik dat er weinig te doen is op het eiland.

"Het jongerencentrum is steeds minder vaak open, vanwege bezuinigingen', zegt één van hen. "Jongerenwerkers hebben ook minder tijd en zij kunnen juist problemen signaleren bij jongeren."

Geen hulpverlening

Ook de hulpverlening aan verslaafde jongeren is verdwenen van het eiland. "Ze moeten nu naar Rotterdam en dat is een barrière om hulp te gaan zoeken". zegt een moeder.

"Als bekend is hoe groot het probleem is, kun je misschien ook gerichter aan het werk om het probleem aan te pakken."

De moedige moeders helpen elkaar al tien jaar. Ze geven weerbaarheidscursussen aan ouders van wie een kind gebruikt of verslaafd is. Zodat ouders weten wat ze moeten doen en wat ze beter niet kunnen doen. Via de telefoon houden vrijwilligers van de moedige moeders spreekuur.

Taboe

"Er heerst een groot taboe op het toegeven dat je kind drugs gebruikt", zegt een van de moeders. "Wanneer je bij de bakker staat en je zegt dat je kind diabetes heeft, dan heeft iedereen daar begrip voor. Maar wanneer je uitspreekt dat je kind een verslavingsprobleem heeft, nou dan doen veel mensen een stapje terug."

Maar het ontkennen van het probleem maakt het volgens de moeders makkelijker voor een verslaafde om door te gaan met het drugsgebruik. Het belangrijkste advies dat de moeders dan ook hebben is: "Zoek hulp. Ga naar een huisarts, maar zoek ook voor jezelf iemand die naar je verhaal wil luisteren. En blijf van je kind houden."