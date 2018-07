Met een rotgang op twee wielen door de Maastunnel

Rijnmond-verslaggever Maurice Laparlière reed maandag op zijn racefiets door de Maastunnel. De gemeente had een speciale tijdrit georganiseerd om de renovatie van de eerste tunnelbuis op te luisteren. Lees hieronder het verslag van Maurice:

Okay, winnen ga ik vandaag niet. Maar ik heb wel een ander doel: net zo snel als een auto. Of liefst nog ietsje harder. Vijftig of meer dus. De totale afstand is een kleine anderhalve kilometer. Met vol gas erop moet die afstand net voldoende om flink vaart te maken.

Peng. Daar klinkt het startschot. Bij de finish zag ik vermoeide, bezwete gezichten. Wethouder Sven de Langen, toch niet de minst fitte van het college, ging stuk tijdens de klim. Het donkere gat dat voor me ligt, gaapte me niet eerder zo bedreigend toe. Adem halen. Zware versnelling. Daar ga ik.

Aan de noordkant is het enthousiasme groot na de finish. "Geweldig", zegt een deelnemer. "Volgend jaar weer als de tweede buis klaar. Ik schrijf me meteen in."

Als ik naar beneden zoef komt die euforie ook over mij. Ik zie de kilometerteller omhoog schieten. De tunnel is stil. Koel. De badkamertegeltjes glimmen weer. Het zandkleurige asfalt is precies goed voor mij en mijn fiets. 48, 49 per uur, ik ben er bijna. En ik weet dat ik nog harder kan.

Steil

Maar na een minuut wind door de haren is de lol voorbij. Nooit geweten dat die vervloekte tunnel zo steil is. Daar merk je in de auto nou helemaal niks van. Schakelen. Nog eens schakelen. Mijn spieren schreeuwen om verse zuurstof. Godzijdank is er ook vandaag licht aan het einde van de tunnel.