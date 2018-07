Dinsdag weer een buis van de Maastunnel open

De gerenoveerde westbuis van de Maastunnel in Rotterdam kan dinsdag volgens planning open. De afgelopen dagen is de buis uitgebreid getest en veilig bevonden.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt in de westbuis. Er zit onder meer nieuw asfalt in en de tegelwanden zijn hersteld. Ook de originele verlichting zit er weer in.

Al die tijd was de oostbuis beschikbaar voor het verkeer. Het komend jaar wordt de boel omgedraaid. Dan wordt de westbuis aangepakt en kan het verkeer door de andere tunnelbuis van zuid naar noord.

Om de omdraai-operatie mogelijk te maken is de Maastunnel sinds 16 juli volledig dicht en zijn de systemen getest. Dinsdag om 06:00 uur gaat de oostbuis van de tunnel weer open.