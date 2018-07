Deel dit artikel:











Grootste windscherm ter wereld breidt uit Foto: Maikel Coomans Foto: Maikel Coomans

Is het kunst? Architectuur? Of hebben de 129 betonnen pilaren langs het Calandkanaal bij de Calandbrug ook echt een? "Jazeker, het is het grootste windscherm ter wereld en we breiden hem ook nog een stukje uit", zegt projectmanager Ruud Hulscher namens het Havenbedrijf Rotterdam.

Waarom pilaren?

In 1969 werd de Calandbrug geopend over het Calandkanaal, maar ruim vijftien jaar later ontstonden er grote problemen. "De doorgang door de Calandbrug was veel te smal voor de steeds groter en vooral hoger worden schepen. Door de stevige wind die er vaak staat kunnen ze daar omkieperen of tegen de brug aanvaren", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. Precies 25 jaar geleden werd de oplossing opgeleverd die de Rotterdamse stadsarchitect Maarten Struijs ervoor bedacht: 's werelds grootste windscherm. De details

De 1750 meter lange rij van 129 betonnen schijven, elk 25 meter hoog, vormt een landschappelijk element met een omvang die in Nederland ongeëvenaard is. Al een kwart eeuw houden ze met succes de rukwinden tegen die in dit overgangsgebied tussen Botlek en Maasvlakte het schepen lastig kunnen maken. Toch een tochtgat?

De naastgelegen havenspoorlijn wordt de komende jaren verlegd, daardoor moeten drie van deze betonnen constructies worden gesloopt. "Hierdoor ontstaat wel een nieuw probleem, een inmens tochtgat. Daarom hebben we net daarachter zeventien nieuwe pilaren gebouwd die wel iets smaller zijn, maar hetzelfde effect hebben. Het project wordt binnenkort opgeleverd en zullen de oude pilaren worden gesloopt.