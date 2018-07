Zorgcentra in de regio nemen allerlei maatregelen om oudere bewoners te beschermen tegen de hitte. Ouderen zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van extreme warmte.

Vanwege het warme weer heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het is erg belangrijk dat kwetsbare groepen, waaronder ouderen en mensen in verzorgingshuizen, goed in de gaten worden gehouden.

''We hebben grote parasols uitgeklapt en zorgen ervoor dat iedereen weer op tijd naar binnen gaat, om wat te drinken en wat verkoeling te zoeken'', zegt Jolanda van Giessen van Laurens Antonius Binnenweg in Rotterdam-West.

''Wij vertellen aan iedereen dat ze zich echt goed moeten insmeren en niet te lang in de zon moeten blijven zitten. Het is belangrijk dat je goed in de gaten houdt dat mensen niet bezwijken aan deze warmte. Mensen die wat ouder of zieker zijn, hebben veel meer last van de warmte.''