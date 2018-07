Deel dit artikel:











Nieuws, muziek en de compilatie van maandag: alles in Rijnmond Nu Zomer op je radio!

Hou je het een beetje uit met deze hitte? Laat de verkoelende bries van Rijnmond Nu In De Zomerstand over je heen komen! In het derde en laatste uur dit programma hoor je een mooie mix van geluiden die eerder vandaag klonken op Radio Rijnmond!

Geschreven door Ruud de Boer

Wil je reageren op het Nieuws dat je hoort? BEL 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl . Of stuur een foto van de zomerse plek vanwaar je NU naar Rijnmond Nu luistert! Dat kan óók via Twitter; gebruik dan wél #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.