Deel dit artikel:











Ophef over gebruik levende ganzen als lokmiddel voor jacht Screenshot uit de video van Animal Rights

Op videobeelden gemaakt door Animal Rights is te zien hoe bij de ganzenjacht in de Hoeksche Waard levende dieren worden ingezet als lokmiddel. De beelden zijn gemaakt aan de Hoekseweg/Voorweg in Strijen. Het filmpje zorgt voor geschokte reacties op de sociale media.

Jessica Smit van dierenrechtenorganisatie Animal Rights is ontzet: “De ganzen worden met een touw vastgezet aan een grondpen, waardoor ze slechts enkele stappen kunnen zetten.” Op de beelden is te zien hoe de levende lokganzen proberen weg te vliegen. Animal Rights eist een verbod op het gebruik van levende lokdieren tijdens de jacht en is een petitie gestart. “Levende dieren worden ingezet als instrument om hun wilde soortgenoten te lokken en te doden. Wij willen dat deze onethische praktijken onmiddellijk stoppen”, aldus Smit. Ook de Partij voor de Dieren heeft inmiddels vragen gesteld aan de provincie Zuid-Holland. Ganzen mogen worden gedood als ze voor overlast zorgen. De Raad van State deed daarover begin dit jaar nog uitspraak. Vooral boeren hebben veel last van de vogels. De ganzen zorgen voor schade aan de gewassen.