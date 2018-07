Deel dit artikel:











Laatste zwanen uitgezet, noodhospitaal Maeslantkering leeg Foto: Vogelklas Karel Schot

Bij Numansdorp is de laatste groep zwanen losgelaten uit de tijdelijke opvanglocatie bij de Maeslantkering in Hoek van Holland. Hier verbleven zwanen die besmeurd zijn geraakt met stookolie van de tanker Bow Jubal die 23 juni tegen een steiger in de Rotterdamse Petroleumhaven botste.

Bijna vijfhonderd zwanen werden de afgelopen zwanen verzorgd door een grote groep vrijwilligers. Nadat de vogels voldoende waren aangesterkt zijn ze een voor een gewassen en van olieresten ontdaan. Veertien zwanen revalideren nog in de normale opvang van Vogelklas Karel Schot. Het noodhospitaal bij de Maeslantkering is nu leeg en zal door Rijkswaterstaat worden afgebroken. Het water in de haven is inmiddels olievrij, maar de oevers en kades zijn nog vervuild. Het kan nog maanden duren voordat ook alles daar is schoongemaakt.