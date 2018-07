Waterschap neemt maatregelen tegen droogte

Inwoners van de Alblasserwaard mogen vanaf woensdag niet meer overdag hun tuin besproeien met water uit sloten. Ook voor boeren is er een beregeningsverbod ingesteld.

De droogte in Nederland evenaart later deze week het recordjaar 1976. Al twee maanden valt in het rivierengebied nauwelijks neerslag, terwijl een hittegolf voor hoge temperaturen zorgt.

Dankzij de grote rivieren was er nog lang voldoende water, maar door de aanhoudende droogte en hitte en het massale beregenen, wordt de vraag naar water nu groter dan waar het waterschap Rivierenland in kan voorzien.

Het waterschap zet ook extra pompen in en maakt gebruik van stuwen en gemalen. Op die manier moet het waterpeil hoog blijven. Toch zal dat niet overal soelaas bieden.

In hoger gelegen gebieden, zoals de oeverwallen langs de grote rivieren, zullen sloten droog komen te staan, verwacht het waterschap. Ook poelen of vijvers die niet in verbinding staan met aanvoer, drogen op.