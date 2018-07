Oud-militairen steunen smaadklacht zaak-De Punt

Zo'n veertig oud-militairen sluiten zich aan bij de aangifte tegen advocaat Zegveld in de zaak van de Molukse kapingen in 1977. Oud-marinier Jannes de Jong uit Rotterdam stapte maandag naar de rechter omdat hij vindt dat Zegveld zich schuldig maakt aan smaad en laster.

Zegveld heeft namens de nabestaanden van twee gedode Molukse treinkapers de staat aangeklaagd. Die zou destijds mariniers opdracht hebben gegeven bij de bevrijdingsactie van de gekaapte trein bij De Punt alle kapers te doden. De militairen voelen zich weggezet als doodseskaders van de regering.

"Die instructie om alle gijzelnemers te doden is nooit gegeven", zegt De Jong. "De hele actie ging om het bevrijden van de gijzelaars. Zíj zijn de slachtoffers. De rare draai is dat nu Zegveld de gijzelnemers als slachtoffers ziet van het geweld dat tegen hen is gebruikt."

De Jong kan het weten. Hij was er destijds bij als 19-jarige marinier. In totaal zijn 150 mariniers ingezet. De ene helft is naar de gekaapte trein gestuurd die bij De Punt stond. De Jong ging met de andere helft naar de basisschool in Bovensmilde.

School

In de school werden aanvankelijk ruim 100 kinderen en hun docenten gegijzeld. Al snel lieten de daders de kinderen vrij. Er bleven vier docenten en vier gijzelnemers achter.

De mariniers bestormden de school op 11 juni 1977 met pantserwagens. De gijzelnemers gaven zich daarop over. Iedereen bleef ongedeerd. De actie liep dus goed af, zou je zeggen. "Maar ja, wat is goed aflopen?", vraagt De Jong zich af.

Ruim veertig jaar na dato kampen de kinderen van toen nog steeds met de gevolgen. "Ze dachten dat ze dood zouden gaan." De Jong herhaalt dat in zijn ogen de gijzelaars de slachtoffers zijn. Niet de kapers.

"Dat mevrouw Zegveld de gijzelnemers verdedigt is prima. Zo zit de rechtsstaat in elkaar. Maar buiten de rechtszaal geeft ze interviews en dan presenteert ze haar visie als een vaststaand feit. Dat ervaar ik als smaad en laster", zegt De Jong.

Steun

De Rotterdammer heeft de afgelopen dagen veel steunbetuigingen gekregen van oud-collega's. "Het leeft echt", concludeert hij.

"Ik hoop dat er nog meer aangiftes komen. Ze worden gebundeld en dan gaat de officier van justitie er naar kijken. Ik hoop dat er een zaak komt en dat er een rectificatie moet volgen."

Verliezers

"Ik wil wel benadrukken dat deze zaak alleen maar verliezers kent. Het proces loopt na 41 jaar nog steeds. Woensdag komt er een uitspraak in de zaak die Zegveld heeft aangespannen. Maar dan kan ze weer in beroep. Dus dan kan het nog jaren voortslepen en wordt het verlies alleen maar groter."