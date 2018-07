Stille tocht voor 17-jarige Rotterdammer

Een paar honderd mensen hebben maandagavond meegelopen in een stille tocht voor de 17-jarige Leo Schouten. De Rotterdammer werd zaterdag dood gevonden na een overdosis drugs.

Vrienden vonden de jonge tiener op het strandje in de Crezéepolder bij Ridderkerk en waarschuwden de hulpdiensten. Die konden niets meer voor hem betekenen.

De stille tocht begon maandag om 19:00 uur bij jongerencentrum Het Baxhuis aan de Hoge Kade in Hendrik-Ido-Ambacht. Burgemeester Jan Heijkoop was daar ook. Volgens hem is de dood van Leo een waarschuwing voor zijn leeftijdgenoten. "Let op elkaar, help elkaar", zei Heijkoopt.

De tocht voerde daarna naar het strandje waar Leo werd gevonden. Op het eindpunt werden bloemen gelegd op de plek waar Leo werd gevonden, en vuurwerk afgestoken.