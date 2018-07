Leefbaar Rotterdam bezorgd over branden bij afvalverwerker

Leefbaar Rotterdam zet vraagtekens bij de veiligheidscultuur bij afvalverwerker Renewi op Heijplaat. Zondag ontstond daar brand in containers vol matrassen. Niemand raakte gewond, maar het vuur zorgde wel voor veel rook. Het was niet de eerste brand bij het bedrijf.

Leefbaar Rotterdam zegt dat er de afgelopen twee jaar zeker zes keer brand is geweest, zowel op de locatie aan de Ophemerstraat als aan de Waalhavenweg. De partij maakt zich zorgen over de veiligheid van omwonenden.

De DCMR Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio hebben naar aanleiding van de branden vorig jaar extra inspecties uitgevoerd. "Kennelijk heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid", zegt Leefbaar.

De partij wil weten wat het stadsbestuur vindt van de branden. Heeft Renewi de veiligheid wel op orde? "Het lijkt erop dat recyclen en brandveiligheid slecht samen gaan", vindt Leefbaar Rotterdam.

Het zou volgens de partij goed zijn als de Rotterdamse vestiging van Renewi wordt opgenomen in het lijstje bedrijven waar gevaarlijke ongelukken kunnen gebeuren. De locatie in De Lier staat daar wel op, tot verbazing van Leefbaar.

Renewi heeft onlangs van de provincie een vergunning gekregen om uit te breiden. Leefbaar Rotterdam vraagt zich af of dat wel zo verstandig is. De partij wil weten of de gemeente nog bezwaar gaat aantekenen.