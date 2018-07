Bijendieven slaan toe in Geervliet

Een imker in Geervliet is beroofd van drie complete bijenkasten. De dieven zijn er niet alleen met de behuizing vandoor. Ook de bijenvolken zijn verdwenen. Het is voor zover bekend voor het eerst dat bijendieven toeslaan op Voorne-Putten.

De kasten van de imker staan in drie rijen bij een schapenterrein langs de Groene Kruisweg. Het gebied is niet toegankelijk en is vanaf de openbare weg ook niet goed te zien.

Het is niet bekend wanneer de diefstal is gebeurd. De imker heeft de kasten vorige week nog gezien. Maandagavond bleken ze te zijn verdwenen.

Complete bijenkasten zijn ongeveer 500 euro waard, vertelt collega-imker John de Greef uit Brielle. Volgens hem zat in zeker een van de gestolen kasten een speciaal gekweekt bijenvolk.

"We werken met zachtaardige bijen die afkomstig zijn van kweekstations op de Waddeneilanden. Die zijn geschikter voor stedelijk gebied en je kunt ze ook gebruiken in lessen aan kinderen."

De kasten zijn niet te verzekeren. Ook een probleem is dat de dieven lastig zijn af te schrikken. "We kunnen overwegen om GPS-zendertjes in de bijenkasten te verstoppen, maar dat is een hele investering voor hobbyisten", verzucht De Greef.

Vandalen

Afgelopen dagen was De Greef slachtoffer van vandalen. Zij hebben een aantal van zijn bijenkasten omgegooid, waardoor enkele tienduizenden bijen zijn verdronken in de honing

Bijendieven waren er nog niet eerder op Voorne-Putten. In Limburg en Gelderland worden met enige regelmaat bijenkasten gestolen.