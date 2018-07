Ervaringsdeskundigen Koolwijk en Voskamp over loting Feyenoord: 'Moet te doen zijn'

Feyenoord treft in de derde voorronde van de Europa League Górnik Zabrze uit Polen of Trenčín uit Slowakije. Volgens oud-speler van Trenčín, Ryan Koolwijk, kan Feyenoord de Slowaken hebben. Oud-spits van Excelsior en Sparta, Johan Voskamp, denkt hetzelfde over de Poolse opponent. Hij speelde met Śląsk Wrocław tegen die ploeg.

De Poolse en Slowaakse ploeg spelen nog tegen elkaar. De winnaar van die partij neemt het op tegen Feyenoord.

Twee goede jongens weg

Volgens Koolwijk is Trenčín de afgelopen jaren minder geworden. "Er zijn nog wat jongens die ik ken en nog weleens spreek. Van wat ik gehoord heb, zijn ze minder dan de afgelopen jaren. Ze hebben twee goede jongens verkocht."

Koolwijk adviseert de Feyenoord-supporters naar Bratislava te gaan als ze de Slowaakse ploeg loten. "Ik denk dat ze in Bratislava zullen belanden; daar is genoeg gezelligheid. In Trenčín is er niet veel te beleven. Bratislava ligt zo'n uur en een kwartier van Trenčín af."

Heerenveen van Polen

Johan Voskamp weet dat de Poolse ploegen verdedigender spelen dan Nederlandse ploegen. "Globaal gezien spelen Poolse ploegen verdedigend en vanuit een gesloten organisatie, met veel fysieke spelers. Dat is denk ik niet veranderd. Ik had daar wat moeite om me aan te passen aan het fysieke spel, de echte kerels achterin. Maar Feyenoord is van een niveau hoger. Ik verwacht dat ze niet al te veel moeite zullen hebben.

Je zou het het Heerenveen van Polen kunnen noemen. Een subtopper met wel een redelijke rijke historie, maar dan met name voor de jaren '80. Daarna hebben ze heel weinig gewonnen en zijn ze zelden kampioen geworden. Feyenoord mag zich niet laten verrassen door zo'n kleine club."