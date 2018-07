Deel dit artikel:











Schietpartij in centrum Rotterdam Archieffoto

Op de Joost Banckertsplaats in Rotterdam-Centrum is dinsdagochtend vroeg meerdere malen geschoten. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. "We zijn nu druk bezig de dader op te sporen", meldt de politie op Twitter. {tweet:https://twitter.com/Politie_Rdam/status/1021611805033066497]