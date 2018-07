Deel dit artikel:











Voor het eerst door de gerenoveerde Maastunnel: hij is mooi geworden! Foto: ANP (Piroschka van de Wouw)

"Het licht is groen, we mogen...!"De gerenoveerde westbuis van de Maastunnel in Rotterdam is dinsdagochtend om 06:00 uur weer open gegaan voor autoverkeer.

Chris, die vlakbij de tunnel woont, is de eerste automobilist die de gerenoveerde buis in rijdt. Hij vindt de route onder de Maas door heel bijzonder. "Het is een Rotterdams stukkie, hè? Een mooi erfstukkie." Wat hem het meest opvalt aan de opgeknapte tunnelbuis? "Hij is schoon! En ik ben de groene neonverlichting kwijt, bij de deuren." De opgelapte tunnelbuis krijgt een dikke voldoende. "Hij is mooi geworden!" Het komend jaar is de oostbuis van de Maastunnel dicht voor verkeer van noord en zuid, . Ook die krijgt een facelift.