Familie verkrachte Indonesische studente komt aan in Nederland

De familie van de vrouw, die zaterdagochtend vroeg in Rotterdam-Kralingen werd verkracht, is naar Nederland gekomen om haar bij te staan. "Samen met de Indonesische ambassade beraden zij zich op de benodigde vervolgstappen", schrijft Erasmus Magazine.

Het slachtoffer is afkomstig uit Indonesië en studeert aan de Erasmus Universiteit. Toen haar familie nog niet in Nederland was, hebben de Indonesische ambassade en de Indonesische studentenvereniging PPI zich om haar bekommerd. Zij hebben de vrouw onder meer geïdentificeerd in het ziekenhuis.

De studente van begin twintig ligt nog steeds op de intensive care, nadat zij zaterdagochtend rond 05:30 uur werd verkracht voor haar huis in de Herman Bavinckstraat. Een jonge man zou haar hebben gevolgd toen ze vanaf Rotterdam Centraal naar huis fietste.

In de straat overmeesterde hij haar en sloeg een kettingslot voor een fiets om haar nek. Na de verkrachting zocht het slachtoffer hulp bij haar buren. Die zagen haar hevig bloedend de trap van het appartementencomplex op komen.

De verkrachter loopt nog vrij rond. Het gaat volgens de politie mogelijk om een donker getinte man, die een donkere hoodie (sweater met capuchon) droeg en rondreed op een donkerkleurige fiets.