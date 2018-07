Deel dit artikel:











Trencin-trainer Moniz blij en terughoudend over EL-loting met Feyenoord Ricardo Moniz (Bron: ANP - Adam Warzawa)

Feyenoord treft in de derde voorronde van de Europa League Górnik Zabrze uit Polen óf de Slowaakse ploeg AS Trencin. Bij de laatstgenoemde club is een Rotterdammer de hoofdtrainer: Ricardo Moniz. Hij verheugt zich op een eventuele ontmoeting met de Nederlandse bekerwinnaar, maar de coach wil ook niet te veel vooruit kijken.

"We moeten nog niet voorbarig zijn", zegt Moniz op Radio Rijnmond over het aanstaande tweeluik met Górnik. Eerst moet deze Poolse ploeg verslagen worden. Bij Trencin zitten vijf Nederlanders in de selectie, waaronder Joey Sleegers. Hij is een oud-jeugdspeler van Feyenoord en kan, net als de andere Nederlandse voetballers, niet wachten tot de mogelijke confrontatie. "Maar alle spelers kijken zeker naar dit duel uit." Traditie Tscheu La Ling is al jaren de eigenaar van Trencin en heeft voor een Nederlandse enclave bij de Slowaakse ploeg bezorgd. Moniz respecteert de werkwijze van de voormalig speler van Feyenoord en Ajax, die inspiratie haalt uit de overleden fysiotherapeut Dick van Toorn: "Hij bepaalt alles en heeft een aparte filosofie." Tscheu La Ling is al jaren de eigenaar van Trencin en heeft voor een Nederlandse enclave bij de Slowaakse ploeg bezorgd. Moniz respecteert de werkwijze van de voormalig speler van Feyenoord en Ajax, die inspiratie haalt uit de overleden fysiotherapeut Dick van Toorn: "Hij bepaalt alles en heeft een aparte filosofie." Moniz hoopt met Trencin op die manier de top weer te bestormen. "Er zijn weinig financiële middelen, maar je moet er toch voor gaan." Hij verwijst naar de tijd waarin Slowakije, als onderdeel van Tsjecho-Slowakije, een belangrijke rol speelde in het Europese voetbal. Een speciale uitdaging, aldus Moniz. "De grote traditie is weg, maar het domineren zit wel in het bloed van de Slowaken."