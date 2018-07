Deel dit artikel:











Oudste veteraan André du Pon (105) overleden Foto: Gino Press Andrë du Pon in april dit jaar

De oudste veteraan van Nederland, André du Pon, is niet meer. Volgens de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in zijn woonplaats Vlaardingen is hij maandag overleden.

Du Pon kreeg het Mobilisatie Oorlogskruis voor zijn inzet tijdens de mobilisatie in 1939 en 1940. Hij vocht op de Grebbelinie, ten oosten van Utrecht, één van de plaatsen waar de strijd tegen de Duitsers het hevigst was. "Ik reken erop dat ik deze oorlog niet zal overleven", schrijft hij aan zijn echtgenote. "Je bent nog een jonge vrouw. Dus ik neem het je niet kwalijk als je nog een goede man kunt tegenkomen." Na de oorlog vindt het echtpaar elkaar terug. Samen krijgen ze drie kinderen. Du Pon heeft zo zijn vaste gewoonten, vertelt hij het afgelopen jaar in een interview. Dagelijks drinkt hij een glaasje kersenbrandewijn. "Met Tucjes vooraf. Dat bekomt mij uitstekend." Afgelopen april werd hij lid in de Orde van Oranje-Nassau voor het vrijwilliigerswerk in de schuldhulpverlening, dat hij tot op hoge leeftijd deed. Dit jaar zou de oud-strijder de speciale gast zijn tijdens de landelijke Veteranendag. Op 30 juni stond onder meer een ontmoeting met koning Willem-Alexander en premier Rutte gepland. Maar Du Pon moest afzeggen, omdat hij ziek was. Op een brancard van de Stichting Ambulancewens kwam hij begin juli nog wel naar de plaatselijke veteranendag in de Grote Kerk in Vlaardingen.