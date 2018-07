Wildbeheereenheid: levende lokganzen zijn toegestaan bij jacht

De jagers in de Hoeksche Waard die levende lokganzen inzetten bij de jacht doen dat volgens de regels. Dat laat de Wildbeheereenheid Hoeksche Waard weten. Maandag ontstond ophef over filmbeelden gemaakt door dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights.

In het filmpje is te zien hoe levende ganzen gebruikt worden om soortgenoten te lokken. Ze zitten daarbij vast aan een grondpen zodat ze er niet vandoor gaan. De beelden zijn gemaakt aan de Hoekseweg/Voorweg in Strijen.

Voorzitter Jan Luijendijk van de Wildbeheereenheid ziet geen rare dingen op de video. “Het is één van de oudste vormen van lokjacht en het is in Zuid-Holland toegestaan. We geven hier uitvoering aan provinciaal beleid, omdat het aantal ganzen gereduceerd moet worden.”

Onetisch

Animal Rights n oemt het gebruik van levende lokvogels ‘onetisch’ . Maar Luijendijk gaat daar absoluut niet in mee. “Hier is niks onetisch aan. Deze lokganzen zijn speciaal gefokt en worden bijzonder goed gehouden. Ze komen buiten en leven in familieverband. Als dat niet zo zou zijn zouden ze andere ganzen juist waarschuwen in plaats van lokken.”

Propaganda

Luijendijk is inmiddels gewend aan de kritiek van organisaties als Animal Rights. “Propaganda is het”. De WBE onderneemt verder geen stappen, maar maakt zich wel zorgen over de gevolgen. “Dit soort valse berichtgeving zet aan tot verdere stappen richting jagers. Soms wordt er geweld gebruikt. Een jager kreeg in de Hoeksche Waard onlangs vuurwerk naar zijn hoofd.”