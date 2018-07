Deel dit artikel:











Bijzondere aanwinst voor Faunapark Flakkee Een Kolonok

Faunapark Flakkee bij Nieuwe-Tonge heeft er een bijzondere nieuwe diersoort bij: de Kolonok, in het Nederlands ook wel Vuurwezel genoemd. De dieren komen uit Rusland en waren wereldwijd in nog maar vijf dierentuinen te zien. Het is voor het eerst dat een Nederlandse dierentuin Kolonoks heeft.

Het Faunapark heeft een koppeltje gekregen. Petra Blokker kon de dieren op het vliegveld in Frankfurt ophalen. Ze kan niet wachten om ze aan het publiek te laten zien. "Uiteraard willen wij deze bijzondere soort graag aan u laten zien. Maar in Nederland zijn er regels voor het houden en tentoonstellen van dieren in dierentuinen. Wij zullen eerst toestemming moeten krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, hiervoor moeten wij een procedure volgen.” De Kolonok is een marterachtige en valt in de categorie roofdieren waartoe ook hermelijnen, dassen, otters, nertsen en marters behoren. Ze komen voor in Oost-Azië en in het zuiden van China. De Kolonok is lichtbruin op de rug en verandert geleidelijk in een bleker, geelachtig bruin tot onder de buik.