Havenpolikliniek gaat ouderen een bed geven

De Rotterdamse Havenpolikliniek werkt aan een speciale afdeling voor ouderenzorg. Vanaf 1 oktober heeft de locatie weer bedden waar ouderen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het gaat om patiënten die het thuis tijdelijk niet alleen redden, maar die ook niet in het ziekenhuis horen.

Het Havenziekenhuis is bijna één jaar geleden overgegaan in de polikliniek . Vanaf dat moment konden patiënten niet meer overnachten in het voormalige ziekenhuis. Dat verandert weer vanaf oktober.

De opvang van oudere mensen moet tijdelijk en laagdrempelig worden. Veel van deze patiënten komen onterecht in het ziekenhuis, omdat ze nergens anders terecht kunnen, zegt de polikliniek. Het nieuwe zorgconcept moet ziekenhuizen ontzien en ouderen helpen om langer thuis te kunnen blijven.

Verder ontwikkelen

De poliklinieken in de Havenpolikliniek blijven gewoon open. Operaties, ziekenhuisopnames en andere zorg zijn sinds vorig jaar uitbesteed aan het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis.

Deze ziekenhuizen denken nu mee over andere ontwikkelen voor de ouderenzorg. Om stress en onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen moet er in een veilige omgeving snelle diagnoses gesteld worden.

"Zinnige, zuinige zorg voor ouderen op de juiste plek", noemt de polikliniek het nieuwe zorgconcept. De opvang begint eerst klein: met zestien bedden. Later wordt de afdeling uitgebreid naar 28.